[Vidéo] Johnny Hallyday : Laura et David ont-ils hésité à assister à l’hommage national ?

Johnny Hallyday : Laura et David ont-ils hésité à assister à l’hommage national ?

Laura smet et David Hallyday ont-ils réellement envisagé de ne pas assister à l’hommage national qui était organisé le 9 décembre 2010 est à l’église de la madeleine en mémoire de leur père johnny hallyday selon les informations révélées jeudi 8 mars par nos confrères de paris match il n’a tout simplement jamais été question que les deux enfants aînés du rockeur fasse l’impasse sur cet événement public bien au contraire contraire à ce qu’avait affirmé christophe barbier directeur de l’express dans l’émission c dans l’air le 27 février dernier line renaud n’a pas servi d’intermédiaire entre laura smet et david hallyday et l’elysée la veille au soir alerte et apparemment par line renaud emmanuel macron amie brigitte dans la confidence il envisageait même david et laura de ne pas venir du tout et brigitte macron toujours diplomate improvise un thé à l’elysée où les deux enfants viennent le président fera une apparition et s’y est-il à qu’on arrive à transiger pour que même aux y eux de la france il n’y a pas cette absence funeste des deux aînés qui aurait été un événement une cassure avait assuré christophe barbier une volonté manifeste d’être présent une information aujourd’hui démentie par paris match l’hebdomadaire explique ainsi que l ‘initiative de se rendre à la madeleine revient bien aux principaux rendus potentiels qui ont appelé la dame au lendemain de la mort de leur père alors qu’Emmanuel macron étaient en train de rentrer de son voyage officiel au qatar son épouse brigitte s est à marnes -la-quette le site décembre soit le lendemain de la mort de johnny hallyday pour se devant la dépouille du chanteur et s’entretenir avec laeticia du déroulement des obsèques et de la manière dont l’elysée pouvait y prendre part le soir même à 18 heures précise paris match laura smet et david hallyday étaient donc reçus à leur demande par brigitte maquereau au palais présidentiel et si laeticia hallyday leur avait proposé de partir du funérarium pour arriver ensemble l’église david et laura ont fait part à brigitte macron de leur volonté d’attendre le cortège en haut des marches de la madeleine voilà qui met un terme à la rumeur [Musique] .