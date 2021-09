[Vidéo] Johnny Hallyday fait la sérénade à son épouse Laeticia dans une tendre vidéo

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Johnny Hallyday fait la sérénade à son épouse Laeticia dans une tendre vidéo

Actuellement aux quatre coins de la france avec ses compères eddy mitchell et jacques dutronc pour assurer la tournée des vieilles canailles johnny hallyday a profité d’une parenthèse entre deux concerts pour une ode à son épouse laeticia lundi soir 26 juin soit quelques instants avant de monter sur la scène du zénith de rouen le rocker de 74 ans était ainsi dans ses loges de sa femme pour se relaxer entourée sur une chaise face à un miroir l’interprète de rester vivant s’est adressé à la mère de ses filles jade 12 ans et joie huit ans pour lui redonner quelques mots d’amour filmé par laetitia cet instant de complicité a été publié sur instagram et a rapidement accéléré l’attention des fans tous aussi attendri que le mannequin de quarante deux ans [Musique] .