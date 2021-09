[Vidéo] Johnny Hallyday et Laeticia dévoilent leur projet surprise et excitant

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Johnny Hallyday et Laeticia dévoilent leur projet surprise et excitant

Jeudi 5 octobre 2017 johnny hallyday s’empare de son compte twitter pour poster ce message à ses fans rendez vous demain à 15h sur mes réseaux sociaux je vous réserve une surprise les admirateurs du rockeur s’affole s’attendent peut-être un nouveau single puisque le rockeur de 74 ans planche sur un nouvel album avec son complice yodelice et passe ses journées en ligue 1 mais s’ils estiment tout autre a choisi que le rockeur vient d’annoncer la sortie d’un album hommage à son répertoire chanté par d ‘autres que lui et intitulé sur a tous quelque chose de johnny charles aznavour renaud jean jacques goldman georges brassens michel delpech ou encore barbara ont tous eu droit à leur album hommage parfois même deux ce n’était plus qu’une question de temps avant qu ‘une maison de disques ne le propose à johnny hallyday la carrière a début il y a presque 50 ans comme promis la veille le rockeur a donc fait cette surprise à ses fans en n’a pas prévu la sortie de cet album prévu le 17 novembre pa r le d’une vidéo génère tous les contributeurs au micro en légende de ces post sur twitter et instagram jaunies biais explique combien il s’est simplifié avec le concours de laetitia dans l’aventuré bonjour à tous j’adore ce projet nous avons pris beaucoup de plaisir avec laeticia s’y impliquer artistiquement et ça a été une réelle joie pour moi de le superviseur je respecte et remercie infiniment les artistes présents sur ce disque j’ai hâte de vous le faire découvrir rendez vous le 17 novembre [Musique] 1 .