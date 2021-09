[Vidéo] Johnny Hallyday est arrivé en famille à Saint-Barth après son hospitalisation

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Si vous souhaitez plus de nouvelles, abonnez-vous à la chaîne !

CLIQUEZ ICI POUR INSCRIRE : https://goo.gl/aNWbA4

Johnny Hallyday est arrivé en famille à Saint-Barth après son hospitalisation

Un mois après le bouclage de la tournée des vieilles canailles qui s’est conclue en apothéose le 5 juillet 2010 est à carcassonne johnny hallyday a quitté la france pour compliquer de vacances bientées sous le soleil des caraïbes vendredi 28 juillet aux alentours de 12 heures le rocker de 74 ans a en effet décollé de l’aéroport du bourget à bord de l’avion privé de son ami jean claude darmon pour s’envoler vers saint barthélémy accompagné de son épouse laeticia de leur fille jade et joy qui vient de fêter ses 9 ans et de mamirolle eliette la grand-mère de laetitia le chanteur est arrivé à bon port dans la joie et la bonne humeur aux alentours de 16h heure locale une vidéo publiée sur la story instagram de laeticia hallyday montre d’ailleurs l’ adorable famille se félicitant de son atterrissage à l’aéroport saint jean du staff roi ravi d’être de retour dans son fief sa page l’interprète de rester vivant s’est également fendu d’une publication confirmant qu’il a enfin pris ses quartiers dans sa sublime résidence d’été bonjour saint barth le bonheur d’être là en famille à qui il écrit en légende d’une photo où il prend la pose au bord de sa piscine le sourire aux lèvres [Musique] .