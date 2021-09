[Vidéo] Johnny Hallyday : En grande forme pour fêter l’anniversaire de Joy en famille

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Johnny Hallyday : En grande forme pour fêter l’anniversaire de Joy en famille

Près d’un mois après la clôture des vieilles canailles tournée kiss est conclue le 5 juillet dernier à carcassonne aux côtés de ses compères de toujours eddy mitchell et jacques dutronc johnny hallyday réapparaît en grande forme à l’occasion des célébrations de l’anniversaire de sa plus jeune joy jeudi 27 juillet 2017 le rocker de 74 ans était ainsi entouré de son fille jade 13 ans le 3 août prochain fêter les neuf ans de benjamine de la famille lors d’une soirée organisée dans leur villa de marnes-la-coquette à sur instagram la fondatrice de l’association la bonne étoile a publié une adorable vidéo du quatuor complice et festive l’oeil gourmand face au gâteau d’anniversaire [Musique] .