[Vidéo] Johnny Hallyday : En grande forme avec ses « girls » avant le retour sur scène

Johnny Hallyday : En grande forme avec ses « girls » avant le retour sur scène

Johnny hallyday pas en mesure de remonter sur scène pour la nouvelle tournée des vieilles canailles outre son démenti clair et net le chanteur prouve surtout un peu plus chaque jour qu’un dépit de sa lutte contre le cancer il est en pleine forme le rockeur a été repéré le 6 mai à los angeles se électeur pour le second tour de l’élection présidentielle avec un peu d’avancé comme l’ensemble des français de l’étranger en compagnie de sa femme laeticia et de leur fille jade et joy tout sourire il a pris la pose pour des photographes avant de poursuivre sa route le lendemain comme en témoigne son compte instagram l’interprète d’allumer le feu s’offre à une revigorante virées à moto le chanteur et son épouse ont aussi été vu participant à une soirée donnée par quartier à milk studios et au cours de laquelle ils ont pris du bon temps écoutant notamment le concert d’alicia keys johnny en a gardé un souvenir qu’il a postées sur instagram my girls at il commenté en légende d’un cliché où je je pose fièrement avec laeticia et une horde d’autres femmes [Musique] à et à 1 .