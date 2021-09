[Vidéo] Johnny Hallyday : Belle déclaration d’amour à Laeticia avant le grand show

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Johnny Hallyday : Belle déclaration d’amour à Laeticia avant le grand show

Johnny hallday jacques duc eddy mitch s’apprête à vivre une soirée toute particulière sur scène pour une nouvelle tournée des vieilles canailles le 10 juin dernier à lille trois chanteurs mythiques et fidèle ami se produira de ce samedi 24 joints sur la scène de l’accord hôtel arena de paris un show qui affiche complet que les téléspectateurs peuvent vivre en live sur tf1 à partir de 21h tout comme les auditeurs de rtl en attendant de monter sur scène si et stylia sa femme laeticia que johnny hallyday pense à ses côtés pour affronter chacune des épreuves dont celle du cancer fils combat depuis plusieurs mois la lumineuse sudistes de 40,2 en fait cette semaine la couverture du magazine grazia l’hebdomadaire lui consacre un portrait illustré fier de celle qu’il a épousée en 1996 quand beaucoup ne voit rien d’autre en aucune différence d’âge johnny hallyday lui témoigne une nouvelle fois publiquement son admiration et son amour s’ils estiment ainsi qu’il a posé les tendres mot la fille aux cheveux clairs ma femme je t’aime tellement mon amour sur ces réseaux sociaux touchante déclaration accompagnée de photos des pages intérieures de grazia consacre à laëtitia [Musique] .