[Vidéo] Johnny Hallyday : « À la Madeleine, il n’y avait pas que de l’amour… »

Johnny Hallyday : « À la Madeleine, il n’y avait pas que de l’amour… »

Depuis la mort de johnny hallyday début décembre 2010 est celui qui a été son ami pendant 45 ans pierre billon ne s’était pas encore exprimé touché par ce qu’ils entendaient ajuster les de désagréable sur laëtitia il brise le silence ce mardi 27 mars 2018 dans le parisien celui qui était des obsèques très privé du rocker à saint-barthélemy parle avec prudence du conflit qui oppose les aînés de son ami à saveur conflit qui sera de nouveau étudié par la justice vendredi 30 mars devant le tribunal de grande instance de nanterre pierre billon se dit désespérée par ce déchirement affront [Musique] franc du collier le musicien fils de la regrettée patachou affirme qu’il n’explique pas la décision de johnny de tout légué à laëtitia je n’ai jamais parlé avec lui mais il fait ce qu’il veut il a toujours fait ce qu’ il a voulu je comprends la douleur de laura david de sylvie vartan pour autant lyon estime légitime la peine des aînés qu’une pop d’ivoire sans doute à tort qu’une marque de désamour de leurs terres je comprends la douleur de laura smet et david hallyday et de sylvie vartan même si j’étais très mal à l’aise à la madeleine j’ai senti en sortant qu’il n’y avait pas que de l’amour qu’il y avait deux classes mais j’aimerais qu’il se reparlent [Musique] ci est ce qui aussi le désir d’un autre ami cher du couple hallyday l’ancien producteur jean claude camus ces deux clans s’affrontent désormais devant la justice chacun vit mal la situation laura travaille sur son premier court métrage son métier étant la seule choisi qui peut lui redonner le sourire quant à laetitia elle a beaucoup maigri elle embarque selon pierre billon [Musique] la mère de jade et joy ayant eu d’anorexie ce nest pas anodin sans doute pour exorciser sa peine david hallyday reprend sur scène 100% qu’il avait écrit pour son père à la fin des années 1990 mais aussi j’ai oublié de vivre une chanson signée pierre billon ce dernier en est très heureux david la reprend très bien ça me titre les larmes je l’ai mais beaucoup david [Musique] mais je ne comprends pas leur comportement à tous si les ch’ti quand même laetitia qui a été là jusqu’au bout qui dormait sur un futon à côté de lui [Musique] cela vaut tout l’argent et le respect du monde [Musique] .