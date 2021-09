[Vidéo] Johnny et Laeticia Hallyday à Saint-Barthélemy : « F*** le cancer ! »

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Johnny et Laeticia Hallyday à Saint-Barthélemy : « F*** le cancer ! »

Vendredi 28 juillet johnny hallyday et son épouse laeticia leurs petits et grands mères eliette ont atterri à saint barthélémy où le couple possède une formidable villa et craint de tous leurs étés depuis quelques années dès son arrivée laëtitia a enfilé son plus joli bikini pour se prélasser dans la piscine à débordement de leur maison qui offre une vue incroyable sur l’île des antilles prisée des stars en légende de cette scène immortalisée sur son compte instagram quelques mots qui en disent long sur son état d’esprit touché le bonheur de près hashtag tout en bleu hashtag tout en douceur hashtag blesse est un scène [Musique] .