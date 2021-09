[Vidéo] JoeyStarr, papa fier : il pose avec son fils Matisse pour ses 16 @ns

-Merci d’avoir regardé la vidéo

Joey starr et leur papa de trois enfants ce mardi 7 septembre sur les réseaux sociaux le rappeur et comédien a partagé une rare photo de lui et de son fils aîné mathis qui a fêté son 16e anniversaire un papa fier plus habitués à partager des photos de lui sur les réseaux sociaux joey starr a profité d’une occasion spéciale pour dévoiler un tendre clichés familiale sur son compte instagram ce mardi 7 septembre il a pris la pose aux côtés de son fils aîné matisse à l’occasion de son 16e anniversaire 16 ans amour amour a commenté le rappeur et comédien en légende de cette publication sur laquelle père et fils ont affiché une belle complicité mon héros et la descendance a écrit l’ex de béatrice dalle en conclusion de ce poste instagram une publication touchante terreur qui a recueilli de nombreux commentaires élogieux de la part des internautes joyeux anniversaire matisse il est beau les beaux gosses l’amour d’un père en tôt ou encore il ressemble beaucoup à sa maman leila 6ème dlr quelle b eauté ont commenté les abonnés de joey starr visiblement ravi que le leader de ntm partage un cliché de son fils aîné qui a bien grandi ces rares confidences sur ses enfants également père de deux autres garçons khalil et marcello joey starr s’était chargée sur la paternité dans l’émission 7 à 8 en 2020 je crois que tous les gens que dja est mais ont su éveiller mon côté féminin ma délicatesse mois jahia latendresse avec mes enfants avait il révélé vigilant avec mes enfants ils me parviennent bien ça bosse à l’ école sur un fait 3 gentil trois vrais gentils avait-il assuré même s’il a reconnu avoir des craintes comme c’est le cas pour beaucoup de parents ce qui m’effraie comme je ne suis pas à l’abri de faire des conneries seize de louper des choses avec mes enfants d’autant que je ne vis pas avec eux quand j’ai peur je me dis tu es un connard hees est reparti pour un tour je pense que mes peurs sont réservées à ceux qui m’entourent plus quoi moi même a chargé l’intéressé dans les colon nes des inrockuptibles en 2019 un papa cool du moins en apparence [Musique] .