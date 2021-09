[Vidéo] Jeanfi Janssens : Perte de connaissance et sang sur le crâne, il donne des nouvelles

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Si vous souhaitez plus de nouvelles, abonnez-vous à la chaîne !

CLIQUEZ ICI POUR INSCRIRE : https://goo.gl/aNWbA4

Jeanfi Janssens : Perte de connaissance et sang sur le crâne, il donne des nouvelles

La vanne à pris une ampleur hallucinante [Musique] le populaire humoriste et comédien jean fille anne sense a raconté une mésaventure le concernant à l’antenne des grosses têtes il y a quelques jours [Musique] un récit repris et transformés qui lui vaut aujourd’hui de devoir mettre les points sur les i et de donner des nouvelles de sa santé certains en ont fait tout un drame et on aurait pu croire que l’homme de 47 ans avait frôlé la mort [Musique] pourtant rien d’aussi grave n’est arrivé aux pauvres gens filles hansen ski quelques jours plus tard a donc fait le choix de s’exprimer [Musique] sur instagram et twitter le 13 septembre 2021 il a fait part de son agacement et a surtout tenu à rassurer ses fans il a écrit que tout le monde se rassure je lis des horreurs sur internet disant que j’aurais été retrouvé inconscient et dans une mare de sang chez moi il n’est n’est rien de tranquille cette déformation de l’information est parti d’une vanne aux grosses têtes ou d’expliquer m’entendre assommé chez moi rien de plus je suis en pleine forme avec une petite bosse à la tête je vous embrasse très fort légende [Musique] plus.