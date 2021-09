[Vidéo] Jeane Manson : Grand-mère pour la 4e fois, elle présente son petit-fils

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Si vous souhaitez plus de nouvelles, abonnez-vous à la chaîne !

CLIQUEZ ICI POUR INSCRIRE : https://goo.gl/aNWbA4

Jeane Manson : Grand-mère pour la 4e fois, elle présente son petit-fils

Jean manceau est devenu grande mère pour la quatrième fois ci est ch’ti sur facebook que jean mances on a annoncé la nouvelle le 1er septembre dernier elle a souhaité la bienvenue à son quatrième petit enfant l’enfant de sa fille marianne et son mari dror et le rond la mamie de soixante dix ans a même publié une photo du bébé et en a révélé le sexe et le prénom quatrième petit enfant et deuxième petit fils j’ai l’immense plaisir de vous annoncer la naissance de gabrielle john hughes ou grains ailerons gabriel est né le 21 août 2021 marianne bougrain dubourg aileron dror aileron vous me comblez de bonheur écrit jean manceau sa publication compte près de 160 commentaires écrits par des internautes qui lancent féliciter et ont souhaité la bienvenue au petit garçon gabriel est donc le quatrième petit enfant de jean masson et son deuxième petit fils elle en a un autre liam 14 ans fils aîné de la fille de jean shirel cette dernière a trois enfants au total liam donc luna jean 12 ans également née d’un premier mariage avec le producteur andré djaoui et agnel rose 2 ans fruit de son union avec arnaud sayegh ce nouveau-né rempli de joie jin man sont qui a perdu sa maman en 2018 un deuil compliqué pour la chanteuse qui a été très soutenue par sa famille sa maman christine ce point est morte à l’âge de 92 ans elle chantait encore avec moi la veille de sa mort le 29 mars si est-il une grande perte je suis infiniment triste elle m’a transmis sa confiance en la vie son optimisme un sentiment de sécurité avait attribué jean mention [Musique] .