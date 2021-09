[Vidéo] Jean-Paul Belmondo : une guerre de l’héritage est déclarée, Stella est sous protection…

Jean-Paul Belmondo : une guerre de l’héritage est déclarée, Stella est sous protection…

[Musique] le 6 septembre dernier alors qu’il avait 88 ans jean paul belmondo a laissé échapper son dernier souffle il a rejoint les étoiles du cinéma lui qui était un représentant de la nouvelle vague française son ami alain delon l’une des dernières étoiles de ce cinéma a pu le voir quelques jours avant qu’il ne quitte ce monde il a annoncé être répondu par la mort de celui qu’il connaît depuis des décennies mais après la tristesse la réalité frappe il cette réalité est économique on espère que cette affaire ne suivra pas les pas de celle de johnny hallyday y qui fait encore régulièrement les gros titres de la presse sur le sait dès qu’un héritage concerne une grosse fortune des problèmes peuvent survenir et certaines rumeurs font état de tensions dans le clan belmondo puisque stella sa petite dernière serait protégé par son père tente également âge pour rappel il n’est pas possible en france de déshériter un enfant mais il est possible d’en avantage et un au détriment des autres avec ce qu’on appelle la quotité disponible les enfants ont une partie d’héritage égal mais l’un d’eux peut percevoir la quotité disponible en plus de plus il est aussi possible de créer une assurance vie pour l’un de ses enfants qui se retrouvent à leur avantage et grâce à sa brillante carrière et au sens aigu des affaires jean paul belmondo laisse derrière lui une belle fortune le magnifique n’était pas seulement acteur il était aussi directeur de théâtre et producteurs une triple casquette qui lui a permis d’amasser de telles sommes d’argent jean paul belmondo est ainsi connue et désiré qu’il pouvait négocier c’est salaires d’acteurs en conséquence pour le film un homme seul et son chien réalisé en 2008 par francis huster il aurait touché 450 mille euros depuis le tournage a duré neuf semaines cela correspond à 10000 euros la semaine mais ce n’est pas tout il négocie également bien son contrat puisqu’il touche et 9% des recettes du film en plus de son salaire on peut donc rajouter plus de 144 mi lle euros mais ce n’est pas tout [Musique] jean paul belmondo a investi dans la pierre il possédait en effet plusieurs biens immobiliers et on parle pas de petits studios ils avaient attaqué un hôtel particulier à saint germain des prés comme lundi comme à imag à noter que dans cet arrondissement parisien le métro carré se négocie entre 10 000 et 26 mille euros le comédien n’était pas spécialement économe [Musique] il aimait se faire plaisir tout au long de sa carrière il prendra plaisir à se faire de beaux cadeaux montres de luxe bijoux de joailliers reconnus vêtements de haute couture en 2013 une de ces montres avait été mise aux enchères il s’agissait d’une rolex estimée entre 50000 et 10000 euros elle sera vendue finalement 165 mille euros il faut mettre le prix pour posséder une montre .