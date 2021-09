[Vidéo] Jean-Paul Belmondo : Line Renaud lui rend un hommage ému

Jean Dujardin, la star du septième art, a tenu à rendre hommage au monstre sacré du cinema Jean-Paul Belmondo, ce sept septembre, un hommage national le neuf septembre…

#Belmondo

#Renaud

Les hommages à jean paul belmondo se succèdent en ce lundi 6 septembre sur twitter line renaud a également eu quelques mots pour jean paul belmondo je perds aujourd’hui un ami de toujours la comédienne de 93 ans nous perdons tous un ami de toujours bébel était le héros extraordinaire de la france ordinaire et jean paul un homme courageux et fidèlement sincère il était vrai ses plus belles cascades resteront toujours cette façon qu’il avait de nouveau visé en plein coeur peut-on lire sur le réseau social invité sur le plateau de c à vous pour parler de cet immense acteur michel drucker et daniel auteuil ont évoqué leurs souvenirs avec jean paul belmondo il a les rites du bonheur je l’ai vu il n’ya pas si longtemps à son anniversaire il m’a dit reviens vite raconte michel drucker au sujet de son vieux pote je l’ai convaincu d’aller se soigner en normandie et je les ai gardés à granville dans un centre de rééducation en hélicoptère il a le sourire tout le temps apr ès son avc il était d’un courage se remémorer l’animateur de 78 ans ovationnée lors de la cérémonie des césars en 2017 jean paul belmondo et remercié et obtient le césar d’honneur pour sa carrière prolifique coeur de son public malgré sa retraite chaque jeune acteur a voulu être lui avoue daniel auteuil anne-elisabeth lemoine il avait le sens de la blague et de l’humour j’ai fini par l’aimer comme personne autant qu’acteur explique jack l’ ania cyril hanouna deux fois par semaine on se retrouvait pour casser la croûte avec des amis il aimait beaucoup son père qui était sculpteur on parle beaucoup du belmondo homme de cinéma on oublie beaucoup qu’il était un homme de théâtre et qu’il a fait le tour du monde a évoqué l’ancien ministre de la culture joint au téléphone dans touche pas à mon poste toute cette semaine ses 8 diffusera les plus grands films de jean paul belmondo pour lui rendre hommage l’hommage national est une cérémonie officielle historiquement destiné aux militaires morts pour la france ce qui explique le choix de l’hôtel des invalides à paris mais au fil des années certaines personnalités civiles alors à ou au destin exceptionnel ont été honorés de cette manière ce fut le cas de l’écrivain et académicien jean d’ormesson du cinéaste claude lanzmann et du chanteur charles aznavour jean paul et son fils paul belmondo était d’ailleurs présent thierry frémaux faisait partie de ceux qui réclamaient un tel hommage le délégué du festival de cannes a estimé général sur france info que jean paul belmondo ne mérite pas moins que l’hommage rendu à johnny hallyday sur les champs elysées et autour de la madeleine le 9 décembre 2017 selon l’avocat de la .