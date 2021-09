[Vidéo] Jean-Paul Belmondo : le magnifique patrimoine de Bebel

Jean-Paul Belmondo le magnifique patrimoine de Bebel, la fortune du célèbre acteur, le monstre sacré a gagné des milliers d’euros au cours de sa carrière….Pour un homme seul

#Belmondo

Jean paul belmondo s’est éteint ce 6 septembre 2021 à paris à l’âge de 88 ans c’est un monstre sacré du cinéma qui s’en va un acteur exceptionnel qui savait profiter de la vie comme personne des hommages à sa carrière et à l’homme qu’il était se multiplient sur la toile et dans les médias mais déjà la question de son héritage anime des discussions houleuses en effet le public sait que jean paul belmondo possède une petite fortune grâce à ses 50 ans de carrière père de quatre enfants sa première fille étant décédé en 1993 son héritage devra se partager à parts égales entre florence stella épaules mais est-ce que tout ceci sera si simple car jean paul belmondo a également eu plusieurs compagnes au cours de sa vie et certaines pourraient peut-être- être espérer recevoir une partie de l’héritage il est encore trop tôt pour savoir si des tensions verront le jour dans la famille de l’acteur quant à son héritage mais le souvenir de la guerre pour la succession de johnny hallyday est encore vif dans les mémoires certains magazines à l’instar de public se demande alors si nous risquons de revivre pareille situation jean paul belmondo était un trésor national tout en panache et en éclats de rire le verbe est haut et le corps l’est héros sublimer figure familière infatigable casse cou et magicien des mots il a fait le tour de l’homme en 80 films en lui nous nous retrouvons touche écrivait le président de la république des mauges des vrais qui mettait en valeur le talent et le caractère extraordinaire de l’acteur cependant le parcours professionnel du regretté bébel ne s’arrête pas à l’interprétation ou à la réalisation grâce à ses énormes cash a gagné au long de sa vie il a aussi investi une partie de sa fortune dans des activités extrêmement florissantes en CV jean paul belmondo serait à la tête d’un immense patrimoine qu’il est aujourd’hui à sa descendance selon plusieurs sources concordantes jean paul belmondo serait ainsi le détenteur d’un magnifique hôtel particulier en plein cœur ur de paris situé sur la rive gauche cette maison a d’ailleurs une adresse prestigieuse puisqu’elle se trouve rue des saints pères dans le quartier de saint-germain-des-prés un endroit où le mètre carré se négocie généralement autour des quinze à vingt mille euros une somme qui laisse donc imaginer à combien se monte le prix de cette gigantesque demeure amateurs de belles femmes de jolis flacons et de bons cigares jean paul belmondo était effectivement un bon vivant un homme qui tout au long de sa vie aura profiter de chaque minute de l’existence du côté de ses petits caprices jean paul belmondo apprécié également les belles créations horlogères et les jolies mécanique automobile d’ailleurs ce goû .