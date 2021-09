[Vidéo] Jean-Paul Belmondo : Florent Pagny garde un souvenir impérissable de sa rencontre avec bebel

Florent Pagny, le monument de la chanson hexagonale est connu pour sa forte personnalité et son franc parler. Nos confrères de Femme actuelle rapportent une partie de l’entretien du célèbre chanteur de 59 ans sur les ondes de RTL. La star de la musique s’est transmise avec émotion sur sa première rencontre avec le monument inoubliable du 7e art, Jean-Paul Belmondo.

Florent pagny le monument de la chanson hexagonale est connue pour sa forte personnalité et son franc parler nos confrères de femme actuelle rapporte une partie de l’entretien du célèbre chanteur de 59 ans sur les ondes de rtl la star de la musique s’est appelé avec émotion sur sa première rencontre avec le monument inoubliable du septième art jean paul belmondo le chanteur qui sort son nouvel album ce jour à venir a dû fouiller dans sa mémoire car c’est à seulement 19 ans que florent pagny a rencontré l’inimitable bébel sur les ondes de rtl sourire aux lèvres florent pagny se souvient b à imaginer à mon âge passé dix jours avec jean paul belmondo heureux de se souvenir florent pagny raconte c’était juste un rêve un fantasme ce souvenir est d’autant plus important pour le chanteur que jean paul belmondo a fait preuve d’un naturel inouïe tu vois une icône et le mec est juste accessible et sympathique il est rempli d’empathie il te regarde il sourit raconte florent pagny le comédien et l e chanteur se sont ensuite retrouvés par moments au micro de la radio florent pagny la sueur c’était toujours un plaisir de se retrouver magnifique ou d’échanger quelques mots il restera à jamais le jean paul belmondo était un trésor national tout en panache et en éclats de rire le verbe euros et le corps l’est héros sublimer figure familière infatigable casse cou et magicien des mots en lui nous nous retrouvions tous fils d’un sculpteur et d’une artiste peintre jean-paul belmondo avait démarré sa carrière au début des années 50 sur les planches de théâtre jean paul belmondo avait reçu la palme d’honneur du festival de cannes en 2011 et avait été lauréat du césar du meilleur acteur en 1989 il avait été fait grand officier de la légion d’honneur par emmanuel macron en 2019 après la gloire et le succès jean paul belmondo rencontre un passage à vide à partir des années 1980 les critiques nées en plus amusé ou séduites par ces partitions ces films là sans les spectateurs qui se déplacent m oins pour voir ces dernières cascade de cinéma il remportera malgré tout le césar du meilleur acteur pour son rôle dans l’itinéraire d’un enfant gâté en 1988 récompense qu’il refuse en 2001 jean paul belmondo est frappé par un avc c’est prêté presque définitivement ça car hier au cinéma et sur les planches de la dernière fois qu’il apparaît dans un rôle de fiction 7 en 2009 malgré ce retrait du monde audiovisuel et médiatique belmondo conserve son aura d’acteurs légendaire français il reçoit en 2011 une palme d’honneur une .