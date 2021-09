[Vidéo] Jean-Paul Belmondo et Stella, 14 ans : Duo craquant sur les pas de Beyoncé

Jean-Paul Belmondo et Stella, 14 ans : Duo craquant sur les pas de Beyoncé

C’est l’une de leurs rares apparitions ensemble cela pèse un peu plus d’un an depuis les césars 2010 est auquel toute la famille avait assisté que l’on n’avait pas vu ensemble jean paul belmondo et sa fille stella née en 2003 la fille de l’as des as est en revanche très souvent photographe aux côtés de sa mère native comme ce fut le cas en mai 2010 est à roland garros où un mois plus tard à la 34e fête foraine des tuileries au jardin des tuileries [Musique] il a fallu compter sur maman le chef du fameux michelangelo d’antibes où beyoncé et jay-z ont leurs habitudes pour afficher bébel et sa fille 26 mai le célèbre maestro de la pizza entre autres at posté deux photos sur lesquelles il embrasse joyeusement son ami de 85 ans puis pose avec le comédien et la jeune stella du haut de ses 14 ans la jolie blonde au sourire généreux semble avoir reçu des bons gènes de ses parents qui avait déjà montré une certaine aisance à passer devant l’objectif [Musique] sur instagram dans les commentaires stella qui possède également un compte privé suivi par plus de dix 000 personnes n’a pas manqué de répondre à son hôte du soir avec d’adorables de mots qu’ils m’aiment annabelle belmondo la petite fille du légendaire acteur a posé un petit coeur rouge sur ces deux belles photos débordant de complicité et de tendresse .