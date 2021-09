[Vidéo] Jean-Paul Belmondo est décédé, l’hommage très émouvant de son proche ami, Alain Delon

après le décès de Jean-Paul Belmondo son proche ami, Alain Delon lui a fait un très émouvant hommage

Bonjour à tous bienvenue sur un nouveau rendez vous de quoi nos francs ce monstre sacré du cinéma français jean paul belmondo est décédé à 88 ans ce lundi 6 septembre 2021 comme le rapport son conseiller juridique peu de temps après l’annoncé de sa disparition l’ acteur a reçu des milliers de dommages sur les réseaux sociaux des célébrités ainsi que des anonymes ont commis la mémoire de celui que tout le monde sur une bébelle quant à lui alain delon qui entretenait une profonde amitié avec jean paul belmondo durant sa vie a réagi à la de sa disparition sur l’antenne d’europe 1 l’autre monstre sacré du cinéma français ensemble et qu’on était tellement proches l’un de l’autre je suis bouleversée regretté dès lors alain delon qui avait partagé la bannière j’ai commencé dans sois belle et tais toi c’était un de mes premiers films on ne sait jamais quittée depuis jean paul belmondo avait lui aussi un rôle dans le film on a tous les deux fait du cinéma français lui et moi nous sommes deux symboles du cinéma français on ne peut pas parler de l’un sans discuter de l’autre a ajouté l’ acteur tout en indiquantil que ça lui a fait un mal fou d’apprendre le décès de son ami d’autant plus qu’il avait le même âge il a 60 ans de carrière 60 ans qu’imprégnait qu’il touchait le monde qu ‘il sensibilisait les foules avec une force comique exceptionnelle et un physique irremplaçable il ya eu tellement d’eau il y à gabat ils y arrivent en tuera il n’y en a pas beaucoup d’autres a ainsi conclu alain delon pour rappel les deux acteurs ont souvent été pressenti pour incarner les mêmes rôles tout au long de leurs carrières respectives sans pour autant que cela ne vienne entacher leur amitié l .