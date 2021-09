Depuis ce six septembre, l’univers du septième art est en deuil. Jean-Paul Belmondo, le grand acteur, producteur de cinéma et directeur de théâtre s’est éteint à l’âge de quatre-vingt-huit ans. Dès l’annonce de la mort de notre Bébel, les hommages et réactions unanimes se sont multipliés.

#Belmondo

Source : https://koineuf.com

