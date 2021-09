[Vidéo] Jean-Paul Belmondo blessé après une « goulotte mauvaise »

Jean-Paul Belmondo blessé après une « goulotte mauvaise »

Place au repos pour jean paul belmondo l’acteur de 86 ans était attendu lundi soir au théâtre de la gaîté montparnasse à paris pour la nouvelle édition des trophées du bien-être mais au début de la cérémonie le directeur du théâtre louis michel colla a expliqué que la star avait fait une mauvaise chute sans gravité selon les informations de bfm publié le 16 septembre 2019 aux côtes mais ses proches assurent qu’il va très bien et qu’il se repose aussi bien un mariage du footballeur sébastien frey au château saint georges de grâce en juin que lors de galas de boxe organisés par brahim asloum au cannet en juillet jean paul belmondo a multiplié les apparitions publiques cet été au cours il semblait en forme le père de stella 17 ans sera bientôt mis à l’honneur au palais de l’élysée puisque sa promotion au grade de grand offici er de la légion d’honneur a été annoncée le 14 juillet dernier son retour sur grand écran ce fait toujours attendre d’abord annoncé dans le film coup de chapeau de fabien onteniente et jean paul belmondo devrait également retrouver claude lelouch chez richard anconina pour la suite du film culte itinéraire d’un enfant gâté c’est deux acteurs sont encore plus beau qu’avant encore plus photogénique plus intéressant a affirmé le signer ce taux parisien en octobre 2018 celle enthousiasme de jean-paul qui nous a donné envie de faire cette suite il veut faire un grand retour au cinéma un nouveau long métrage qui devrait s’appeler itinéraire de deux enfants gâtés .