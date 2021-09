[Vidéo] James Middleton et Alizée Thevenet mariés : le petit frère de Kate a épousé la belle Française

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Si vous souhaitez plus de nouvelles, abonnez-vous à la chaîne !

CLIQUEZ ICI POUR INSCRIRE : https://goo.gl/aNWbA4

James Middleton et Alizée Thevenet mariés : le petit frère de Kate a épousé la belle Française

James middleton le petit frère de kate et pippa à épouser la ravissante française alizée devenait si esti sur instagram le 12 septembre 2021 que le mari a annoncé la grande nouvelle pour ce faire il a publié une photo de sa femme et lui sur celle ci tous les deux souris et on peut apercevoir la belle bague d’alizée devenait sa robe blanche qui semble dusty champêtre et le costume blanc de son mari bien sûr en fond on peut apercevoir un chien animal adoré du marié grâce auquel le couple s’est rencontré monsieur et madame middleton hier j’ai épousé l’amour de ma vie de famille d’amis c’est bien sûr de quelques chiens dans le village de quelques chiens les mimosas les mots ne peuvent décrire à quel point je suis heureux un écrit jaillissent middleton en légende le couple a en effet fait le choix de s’unir en france de son côté la discrète alizés devenait a publié la même photo mais à seulement les gens des jeux les mariés [Musique] plus.