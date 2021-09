[Vidéo] Jalil Lespert au cœur d’un scandale, la mise au point de Laeticia Hallyday

Jalil Lespert au cœur d’un scandale, la mise au point de Laeticia Hallyday

[Musique] jalil lespert qui partage la vie de laetitia hallyday depuis octobre dernier est supposé au coeur d’un scandale une accusation désagréable écartée d’un revers de main par lab johnny c’est paris faisait état de scandales au printemps dernier c’était simplement suite à la décision de l’acteur réalisateur de 45 ans de se faire vacciner et dévoilait une photo sur instagram est pas mal le mec il a 44 ans et il est déjà vaccinés pour le magazine ici paris cela prouve une choisi pour les fans de johnny rien de ce que pouvoir faire laetitia et son compagnon ne sera jamais acceptable après avoir gardé le silence durant plusieurs mois laeticia hallyday dans les colonnes du parisien elle confirme avoir été vaccinée tout comme ses pieds son amoureux elle vaut cela comme une chance on a eu la chance d’avoir accès pour daxas plus v ite qu’en france et le vaccin est obligatoire dans les ecoles aux etats unis at il confie .