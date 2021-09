[Vidéo] Inès de la Fressange : Sa fille Nine d’Urso est en couple !

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Inès de la Fressange : Sa fille Nine d’Urso est en couple !

Laissant derrière elle ses débuts prometteurs en tant que mannequin neuf d’urso tente aujourd’hui sa chance en tant que comédienne une nouvelle qu’elle a évoqué à l’occasion d’un entretien accordé au magazine égoïste du 27 septembre 2021 l’ occasion pour la fille d’inès de la fressange et du défunt luigi d’urso un homme d’affaires italien décédé en 2006 d’un malaise cardiaque de confirmer qu’elle est en couple avec un mystérieux compagnon elle a un amoureux confirmé le journaliste je n’ai pas bien compris ce qu’ils continuent comme métier mais j’ai retenu que ça ne lui prend que quelques heures par semaine le reste du temps il écoute de la musique va au cinéma et bien sûr au théâtre pas de prénom ni de nom il faudra se contenter de ce début de présentation d’autant que neuf d’urso n’êtes pas du genre à partager des scènes fille de couple sur les réseaux sociaux bien qu’elle continue de faire quelques apparitions au premier rang des défilés parisiens ou voir diaporama la jo lie brune de 25 ans d’asti reprend à une carrière de mannequin celle qui a été l’égérie parfum de bottega veneta semble avoir finalement équidés sa célèbre maman qui lui a déconseillé à elle et sa jeune soeur sa soeur viol est 22 ans de marcher dans ses pas de ses études de lettres neuf d’urso a gardé sa passion des textes désormais installée à lille où elle parfaitement sa formation de comédienne au sein de l’école nationale professionnelle supérieure d’art dramatique elle se donne les moyens de percer à m 1 com .