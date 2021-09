[Vidéo] IMILO LECHANCEUX feat FANICKO [ Jeune Branché ] Clip Officiel

Une collaboration entre le Burkina Faso et le Bénin. Un mélange de Flow et de styles différents pour donner de belles sonorités Jeune branché est un appel à tous les jeunes BCBG qui aiment la sape la belle vie qui aime frimer. Mais avant tout un jeune branché est un travailleur un » Grouilleur » .Track N°8 de l’album intégration est également disponible sur les plateformes de streaming et de téléchargement légale..

