[Vidéo] Il y avait une réanimation, de l’oxygène: Laeticia Hallyday fait des révélations sur la tournée des

« Il y avait une réanimation, de l’oxygène » : Laeticia Hallyday fait des révélations sur la tournée des Vieilles Canailles

[Musique] le 5 décembre 2017 johnny hallyday y décédera des suites d’un long combat contre le cancer une nouvelle qui avait ému le monde entier et le rockeur avait eu droit à un hommage populaire sur les champs-elysées à l’église de la madeleine depuis l ‘annoncé de sa mort il ne se passe pas un jour sans que l’on parle de johnny hallyday y encore plus aujourd’hui et pour cause mardi 14 septembre un grand concert sera organisé à l’accord hôtellerie n’a pour faire suite à l’inauguration de l’esplanade johnny hallyday y à cette occasion laeticia hallyday fait la tournée des médias dimanche 12 septembre elle se confiait dans les colonnes du parisien et avait fait une mise à jour concernant ses relations avec david hallyday et laura smet après les histoires d’héritage je voulais qu’ils participent à cet hommage les choses se sont un peu apaisées mais nos rapports restent compliquées j’ai tendu la main plusieurs fois j’ai aimé que cette histoire d’héritage reste en famille qu’on se parle autour d’ une table il y a quatre ans quand johnny est partie qu’on peut parler des décisions de mon mari explique t-elle c’était une force divine il avait quelque chose de choisi de surhumain mais on n’est pas une famille ordinaire j’ai essayé de renouer le dialogue d’apaiser les vainqueurs les non dits malheureusement on continue à se parler par avocat avait ensuite conclu laeticia hallyday y est ce lundi 13 septembre 2021 c’est sur le plateau de quotidiens que la compagne de jalil lespert étaient invités elle a accepté de se confier sur les derniers mois de son mari et plus précisément sur sa dernière tournée avec sa banque de toujours les vieilles canailles qu’il formait avec eddy mitchell et jacques dutronc des spectacles qui n’était pas toujours facile à assurer au vu de l ‘état de santé du rockeur mais peu amoureux de la scène johnny hallyday d’être présente que coûte ça nous a donné des grandes leçons à tous il nous a appris la résilience et le courage c’était vraiment un soldat qui se battaient d’abord parce que la scène était sa raison de vivre et qu’il c’était arrivé mais les conditions étaient douloureuses et vertigineuse derrière la scène il y avait une réanimation et de l’oxygène et ça on ne le voyait pas quand il chantait c’était une force divine il avait quelque chose de surhumain .