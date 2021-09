[Vidéo] « Il y avait tout, sauf mon mari ! : Laure (Mariés au premier regard) explique son 1er mariage

« Il y avait tout, sauf mon mari ! : Laure (Mariés au premier regard) explique son 1er mariage

[Musique] quand elles se confient leurs deux mariés au premier regard n’omet aucun détail d’ailleurs elle nous raconte l’organisation de son premier mariage il ya cinq ans la première saison de mariée au premier regard peser la polémique dans la presse et sur la toile en effet le concept de s’unir à un inconnu créer le débat parmi les téléspectateurs certains trouvent la choisi l’aberrante d’autres la valide sans aucun scrupule en tout cas force est de constater qu’à chaque fois le programme continue de pulvériser des records d’audience lors du cinquième volet un vignoble se distingue des autres et pour cause c’est le seul à avoir réussi à tirer son épingle du jeu lors à mathieu s’entend si bien qu’ils deviennent très vite un exemple dès le clap de fin ou suit les coulisses de leur quotidien sur les réseaux sociaux installation conception d’un enfant grossesse lumineuse le duo à la recette pour rester dans la durée dans nos coeurs ou ce que la jeune mère de famille s’apprête à confier va en su rprendre plus d’une résolution qui a surprise son entourage depuis la fin de l’été laure et mathieu sont parents d’une magnifique princesse via lors du bilan de la cinquième saison l’annoncé de cette grossesse a fait l’effet d’ une bnb non pas que personne ne croyait en l’avenir de leur couple mais vu ce qui s’est déroulé pour les autres la rédaction se demande des limites si ce volet focaux bide de mariée au premier regard n’était pas maudit d’ailleurs ce n’a pas été de tout repos de tout organisateur d’une partie il a fallu s’organiser avec le protocole sanitaire pour mener à bien les tests de comptabilité amoureuse ensuite pour l’organisation de la fête m6 a eu du pain sur la planche comme un malheur n’arrive jamais seul les nombreux conflits entre la production et les jumeaux posent question puis l’attitude de l’api de ses six fait craindre le pire tel responsable de la rupture avec alain bref pour la paire cours objets qu on a vu de toutes les couleurs heureusement ce duo arrive a poi nt nommé et déjoue les pronostics entre cette solide du reste lors de nous avoue qu’elle a essayé avant de s’inscrire au casting de mariée au premier regard lassé par les sites de rencontre et l’attitude peu respectueuse de la gent masculine elle prend les devants à l’occasion de ses 30 ans et l’annonce une nouvelle fracassante à ses proches et croient-nous sur parole à côté se mettre en couple avec un n’est vraiment pas un problème un changement de dizaine incroyable comme tout le monde autour de moi danser en couple mariage bébé achats et que j’étais toujours dans mes galères de ces libres j’ai décidé de moi marier à moi même en voilà une drôle de manière de voir les choses avec philosophie du reste une majorité de femmes des primes à la proche de cet âge entre la pression de l’entourage et l’horloge biol .