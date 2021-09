[Vidéo] Hommage à Jean-Paul Belmondo : pourquoi la sulfureuse Barbara Gandolfi n’ét@it pas là

-Merci d’avoir regardé la vidéo

-Aide-moi à aimer + suivre cette chaîne + partager cette vidéo

-Merci beaucoup

L’hommage national à jean paul belmondo a eu lieu ce jeudi 9 septembre dans la cour des invalides si les membres du clan ainsi que de nombreuses personnalités issues du monde de la culture ont répondu présent un ex de l’acteur manquait à l’appel il s’agit de la sulfureuse barbara gandolfi jean paul belmondo a laissé un grand vide au sein de son clan mais également dans le cinéma français ce jeudi 9 septembre sa famille ses amis ainsi que des personnalités issues du monde de la culture et de la politique se sont réunis pour lui rendre un hommage national dans la cour des invalides une journée riche en émotions durant laquelle son petit fils victor a versé quelques larmes et son ex femme natty s’est montré très affecté au total ce sont 700 personnes qui ont reçu le magnifique une femme qui a marqué la vie de jean-paul belmondo a toutefois manqué à l’appel la sulfureuse barbara gandolfi outre le fait que la famille de l’acteur ne l’a probablement pas ajouter à la liste des i nvités en raison de leurs relations tendues l’ex mannequin a construit sa vie loin des belmondo neuf ans après la rupture barbara gandolfi qui n’est ce pas près d’oublier son couple fortement médiatisée avec jean paul belmondo a visiblement emménagé à dubaï où elle continuer à gérer la boîte de nuit et officié en tant que consultant pour les locaux désireux d’investir en europe très actif sur les réseaux sociaux l’ancien finaliste du concours miss belgique est également devenu influent ce si lon en croit certaines de ces publications instagram dans qui l ‘ex de jean paul belmondo promeut des produits bien-être et autres programmes de nutrition à ses 9000 abonnés non [Musique] .