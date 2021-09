[Vidéo] Hillary (Mamans et célèbres), absente de la prochaine saison ? Ce cliché qui veut tout dire…

Hillary (Mamans et célèbres), absente de la prochaine saison ? Ce cliché qui veut tout dire…

[Musique] il rit n’en peut plus les états en veille son compte instagram à elle abandonné maman est célèbre la réponse tout de suite en une décennie dessus on s’amuse à la revoir dans les ch’tis pendant de nombreux épisodes elle a illuminé notre poste de télévision elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin est devenu l’heureuse maman de milo elle passe son temps à nous parler de lui dont les meilleurs comme dans les mauvais moments et là un besoin viscéral de reconnaissance et de soutien dès les premières heures de l’été on découvre avec enchantement qu’elle attend un autre enfant reste si ses fans de la première heure applaudissent la nouvelle d ‘autres craignent le pire souvent dézinguer car elle en fait trop la chérie de giovanni décide de mettre les choses au clair et pas avec de la douceur la goutte d’eau a largement fait déborder le vase stop china me oh c’est trop il le riz a bien r emarqué que de plus en plus de personnes malveillantes ont réagi négativement à cette publication au début l es7 ignorer ce phénomène elle estime que l’indifférence c’est le meilleur moyen pour apaiser les tensions malgré elle elle essaie de se convaincre que ces méchants et d’ heures finiront bien par se lasser après tout d’autres influences euse paie les conséquences de leur notoriété objets qu’on pense notamment à karine le marchand qui a dû fermer temporairement les commentaires pour autant lorsqu’elle comprend qu’il accuse d’être attisé par la notoriété de leur petit prince elle sort de go et déclare j’ai la haine sur vous les gens les méchants les noeuds mais vous êtes des malades mentaux la vérité pour redescendre sur terre mon fils fait maman et célèbre avec moi et je fais ce que je veux quand milo était encore dans son bain elle nous rappelle que l’exposition de notre fils a été un sujet de conversation permanent très vite elle en est venue à cette conclusion depuis dix ans j ‘ai donné ma vie à la télé certains me savent depuis si longtemps que la suite logique c’était de vous présenter ma famille celle que j’ai construit quand elle observe comment les choses se passent elle a toujours la crainte de prendre la mauvaise décision avec la rapidité des passes des polémiques personne n’est à l’abri d’une photo volée du reste cet argument fait mouche pour la plupart d’entre nous si je n’avais pas exposé mon fils d’autres personnes leur ai fait mon insu alors que son bébé d’amour vient de fêter ses un il leur est fait le bilan et insiste sur un point aujourd’hui je ne regrette rien nous faisons même en y célèbre en famille voilà qui a le mérite d’être clair net et précis qui osera maintenant la contredire sous peine de se fermer la porte au nez il véri .