[Vidéo] Harry et Meghan ont fait une dem@nde à la reine Elizabeth qui a laissé le Palais « pantois »

Voilà qui devrait donner du grain à moudre aux partisans comme aux détracteurs des sussex mégane et harry ont en effet fait une proposition à la reine elizabeth ii que chacun des camps choisira d’interpréter comme il l’entend manipulation ou branche d’olivier vous avez quatre heures les sussex ne manque pas d’air cest ce que doivent penser nombre de leurs détracteurs au vu de la dernière idée du couple se souvient notamment de leur départ dramatique de la famille royale les accusations de racisme lancé contre cette dernière lors de l’entretien accordé à oprah winfrey les attaques en règle des arts ea contre son père lors de son passage dans le podcast fauteuil experts du comédien dax shepard le fils cadet de diana avait notamment qualifié son enfance d’un mélange entre le truman show enzo et n’avait pas hésité à affirmer que son père avait cessé toute aide à la seconde où le couple avait choisi l’ex il une déclaration depuis démentie par le rapport financier annuel pour 2020 2021 de clare nce house à cela s’ajoute le voyage exprès du prince en mode service minimum pour les funérailles du prince philippe et c’est sans compter sur le livre à paraître du frère cadet de william dans lequel il réglait ses comptes avec sa belle mère camilla une demande qui sidère le palais mais voilà que le jeune couple dans le royaume uni vient de soumettre une bien étrange proposition à elizabeth ii selon une source anonyme citée par le tabloïd britannique the sun le couple qui vit actuellement dans une luxueuse résidence de santa barbara près de los angeles aurait demandé à pouvoir s’entretenir avec la reine elizabeth dans un cadre officiel et pour une bonne raison organiser le baptême de la petite château de windsor une demande plutôt culotté si l’homme considère l’état actuel des relations entre le jeune couple et le reste de la famille royale de quoi laisser pantois buckingham palace ainsi que les membres de leur famille pas encore remis des récents et nombreux coups d’éclat du cou ple autre.