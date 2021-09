[Vidéo] HALLOWEEN KILLS Bande Annonce VF (Horreur, 2021)

HALLOWEEN KILLS Bande Annonce VF (extraits), film en français au cinéma le 20 octobre.

Plus d’informations sur le film : https://www.cineserie.com/movies/2668417/

HALLOWEEN KILLS Bande Annonce VF

© 2021 – Universal Pictures

Et qu’est ce que vous faites là toutes les deux halloween on appelle tour du quartier vous êtes tout seul il ya un mec celle où avec un masque blanc qui arrêtera pas décidé de jouer à cache cache avec nous il creuse où vous l’avez vu ce type tout de suite ouvrir la porte allez [Applaudissements] [Musique] sow tuer michael ma grand mère a mis fin personne ne vous a rien dit sa venue michael myers est toujours en vie aucun homme n’aurait pu sourire à cette assemblée il y a 40 ans le croquemitaine venu pour nous tuer nous sommes les rescapés de michael meier sais quoi mais sur la france maman c’est à nous de le tuer sur va le traquer et mettre fin à tout ça il ne s’arrêtera pas de tuer tant qu’on le laissera faire au regard de ma gueule la frapper on peut tracer une ligne qui mène droit sa maison d’enfance il y a quelqu’un qui rentrait chez nous il vient me chercher et c’est moi qui vais le trouver si tu tu as quelqu’un pathé guèye je veux lui retirer son masque et voir dans ses yeux la vie qui sait .