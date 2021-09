[Vidéo] Gwendal Peizerat victime d’un accident de la route : les photos terrifiantes de l’altercation révélée

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Gwendal Peizerat victime d’un accident de la route : les photos terrifiantes de l’altercation révélée

Il a bien cru que sa vie allait prendre un autre tournant bien plus sombre qu’à l’accoutumée l’ex champion du monde de patinage à glace gwendal peizerat a été victime d’un grave accident de la route il y a deux semaines et s ‘il scène les presque sorti indemne il réalise qu’il a frôlé le pire sur son compte instagram il a partagé des photographies effrayante du jour de l’accident on aperçoit les véhicules endommagés sur le bas côté de la route ainsi qu’une image du sportif sur son lit d’hôpital une minerve au cou un masque de protection sur le visage une blouse enveloppant son corps le mec dene pas ça raté son virage il y a tout juste quinze jours ma vie prenait un nouveau sens écrit-il le 24 septembre 2021 avec le nécessaire pour prendre conscience du drame potentiel qui aurait pu survenir si l’on en croit l’état de la carrosserie des voitures et les bris de glace mais sur le bitume lors de cet accident de la route le choc a été brutal quant à la raison de cette modification cation il semblerait que le mec des ne pas c’est raté son virage soudure alpes isère à bientôt un anniversaire très important puisqu’il aura 50 ans dans quelques mois son qat aura certainement une saveur différente cette année on connaît gwendal peizerat pour ses exploits sportifs bien sûr il a été champion du monde en 2000 et champion olympique de danse sur glace avec sa partenaire marina anissina en 2002 mais également pour ses apparitions télévisées outre son aventure dans koh lanta le choc des héros le patineur a participé à ninon zhao warriors ainsi qu’à l’île célébrité avec camille issers brahim zaibat là mais olivier dion contre un gros chèque de 20000 euros espère qu’il retrouvera le chemin des glaces et des plateaux de tournage une fois qu’il se sera remis de ses émotions [Musique] .