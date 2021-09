[Vidéo] Gilles Lellouche avec sa compagnie, Antoine Duléry… Dernier adieu des stars à Jean-Paul Belmondo

Gilles Lellouche avec sa compagnie, Antoine Duléry… Dernier adieu des stars à Jean-Paul Belmondo

Célébrée le 10 septembre 2021 à l’église de saint-germain-des-prés à paris les obsèques de jean paul belmondo ont réuni une foule d’acteurs et de personnalités lieux rendre un dernier hommage au monstre sacré du cinéma français [Musique] venu avec sa campagne gilles lellouche très affecté par la mort de l’acteur décédé le 6 septembre 2021 à 88 ans a eu beaucoup de peine à contenir ses larmes devant le parvis de l’église [Musique] jean paul belmondo c’était un soleil avait t-ilm confié la bei à bf tv lors de l’hommage national organisé dans la cour d’honneur de l’hôtel des invalides antoine duléry et sa femme pascale pouzadoux étaient également présents pour saluer la mémoire de bébé le tout comme hugues aufray et sa compagne muriel [Musique] de nombreux proches comptent également fait le déplacement aux obsèques de jean paul comme l’actrice et catherine jacob mais aussi son grand ami michel drucker qui rediffusait dimanche 12 septembre 2021 une émission spéciale de vivement dimanche enregistrée pour les 80 ans de l’acteur il m ‘avait dit le jour où je casse ma prix ce serait bien qu’on repasse la [Musique] leur jean paul on va à tenir cette promesse a confié le mari de dany saval apprend ça fout il y a quelques jours jean dujardin hervé vilard bernard le coq daniel russo véronique jannot pierre vernier thierry frémaux délégué général du festival de cannes luis fernandez l’ancien entraîneur du psg ici à la deûle ont accompagné de son fils anthony 56 ans ont fait leur entrée dans l’église avant la cérémonie qui fut racontée par monseigneur philippe marsais figure de proue de la nouvelle vague notamment dans le film à bout de souffle 1960 et pierrot le fou 1965 avant de devenir champion du box office dans des comédies et des films d’action à succès comme le professionnel en 1981 et l’as des as en 1982 jean paul belmondo a enchanté des générations de français au fil de quelques 4 mai film [Musique] celui qu’on surnommait le magnifique avait disparu du grand écran depuis près de 15 ans après un avc aux lourdes séquelles mais était toujours aussi populaire auprès des français [Musique] .