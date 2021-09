[Vidéo] Gigi Goode : la star de RuPaul’s Race fait son qui sort transgenre

– FAITES UN DON SI VOUS AIMEZ CETTE VIDEO : Paypal & Payoneer : bkcnnk1a@gmail.com

Gigi Goode : la star de RuPaul’s Race fait son qui sort transgenre

Avec beaucoup de fierté et de tendresse, Gigi Goode a annoncé être une femme transgenre à ses fans.Dans une vidéo publiée le dimanche 29 août 2021, la candidate de l’émission RuPaul’s Drag Race (Netflix) a expliqué avoir commencé sa transition il ya huit mois, au mois de janvier. Elle a ainsi commencé à prendre de l’oestrogène ainsi que des bloqueurs de testostérone.

[Musique] avec beaucoup de fierté et de tendresse jjg aude a annoncé être une femme transgenre à ses fans dans une vidéo publiée le dimanche 29 ou 2021 la candidate de l’émission rue paul sera grâce netflix a expliqué avoir commencé cette transition il y a huit mois au mois de janvier elle a ainsi commencé à prendre de l’estrogène ainsi que des bloqueurs de testostérone jj god tout juste 23 ans explique que le confinement lui a donné beaucoup de temps pour réfléchir sur son identité de genre sur drag race il y a bientôt deux ans je me présente en tant que genre d’effets lui ce à quoi je m’identifie toujours je veux dire que j’apprends plus sur le côté non binaire ça a été une révélation j’ai ouvert les yeux sur la personne que j’ étais supposée être et pour moi c’était une personne trans et non binaire a expliqué la jeune femme qui répondra désormais aux pros non chez gigi god indique au passage qu’elle a subi des opérations esthétiques de féminisation sur son visage sans rentrer dans les détails de ce que j’ai fait ou non ça ne regarde personne à part moi j’ai féminiser les partis qui en avaient besoin je vais ressembler un tout petit peu plus à une femme a poursuivi la star de la saison 2 du show américain elle a cependant publié une vidéo d’elle mes yeux couverts de bleus un bandage autour du crâne la carrière de jj god est en plein essor la jeune femme est la nouvelle égérie de la marque bosch je connais posant d’ailleurs aux côtés de simone candidat de la saison 13 de repos le drag race elle est également le tout nouveau visage du parfum label de jean paul gaultier [Musique] .