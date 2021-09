[Vidéo] Gabby Petito : Brian Laundrie avoue et révèle la cause de la mort de sa petite amie

Gabby Petito : Brian Laundrie avoue et révèle la cause de la mort de sa petite amie

Le fbi a annoncé qu’un corps correspondant à la description de gaby petit tour avait été découvert dans le wyoming la jeune fille de 22 ans est porté disparu depuis le début septembre son petit ami que la famille accuse et lui introuvable depuis la fin de la semaine dernier le 11 septembre dernier les parents de gaby petiteau ont signalé sa disparition la jeune fille de 22 ans étaient en voyage avec son petit ami brian blanchisserie lorsqu’elle s’est volatilisé parti en juillet pour un road trip à travers les parcs nationaux américains les deux documenter leur séjour sur les réseaux sociaux partageant photos et vidéos mais le 1er septembre brian est rentré chez lui en floride seul malgré les appels de la famille de gaby et les requêtes de la police il a refusé de répondre et à toute question suivant les conseils de son avocat le dimanche le fbi a également annoncé qu’un corps correspondant à la description de gavi avait été découvert dans le wyoming les autorités ont appelé le public à partager toute information concernant cette affaire notamment les personnes présentes dans la zone de camping de spread creek entre le 27 et le 3-0 août effondré par cette annonce de la famille de gaby a remercié les enquêteurs pour leur travail la police de north sports en floride a réagi nous sommes attristés et navrés d’aprendre que gaby a été retrouvée morte notre objectif depuis le début et de la ramener à la maison elle a touché le monde entier a réagi le père de la jeune fille sur twitter accompagnant ses mots d’une et photos d’elle une autopsie doit être réalisée dans les prochains jours pour l’instant les causes de la mort ne sont pas déterminées ont fait savoir les autorités en plus de comprendre comment est morte gaby un autre volet de l’enquêté fait la une des médias américains brian blanchisserie c’est en effet lui aussi volatilisé la police a annoncé qu’elle traitait pour l’instant la disparition de brian après celle de gaby comme un cas de disparitions multiples lorsque nous aurons des détails à annoncer une déclaration a tweeté le chef de la police du nord de porto de garnison si sa disparition est à ce point troublant c’est que le jeune homme a refusé toute collaboration avec les autorités malgré les suppliques de la famille de gaby joseph petiteau son père avec elle et la semaine dernière son silence deux cruelles et sans coeur rapporte le désertent news les parents de gaby ont également envoyé la semaine dernière une lettre à ceux de brian persuadés qu’ils savent aussi quelque chose mais protègent leur fils comment pouvez vous laisser les plus jeunes frères et soeurs de gavi traverser tout ça gaby a vécu avec vous pendant un elle allait devenir votre belle fille comment pouvez vous garder l’endroit où elles se trouvent des secrets ont ils écrits dans le document c’est en fin de semaine dernière que .