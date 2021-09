[Vidéo] François-Henri Pinault : Augustin James, son discret fils présent à ses côtés aux obsèques de Floren

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Si vous souhaitez plus de nouvelles, abonnez-vous à la chaîne !

CLIQUEZ ICI POUR INSCRIRE : https://goo.gl/aNWbA4

François-Henri Pinault : Augustin James, son discret fils présent à ses côtés aux obsèques de Florence

Mercredi 8 septembre l’église de saint-sulpice dans le 6e arrondissement de paris accueillait les obsèques de florence rodgers pinault quelques représentants politiques étaient là tout comme une poignée de pays p mais aussi et surtout le clan pinault françois henry qui a repris les commandes d ‘un empire familial était entouré de ses enfants l’homme d’affaires âgé de 59 ans à la tête de ferring dit artemis a bien évidemment fait le déplacement avec sa femme l’actrice salma hayek celle ci avait d’ailleurs posté un tendre hommage à florence sur instagram jours plus tôt le couple avait aussi eue quelques-unes sa fille valentina en 2007 enfin étaient aussi présents la fille de françois henry henry sa première épouse doroth le père né en 2001 et augustin james jeu dernier n’est autre fils de l’industriel a eues avec l’ancien mannequin linda evangelista [Musique] il est né en 2006 mais son existence a été révélée publiquement qu’à 2011 lorsque l’ex star des podiums a traîné son ex-amant devant les tribunaux pour obtenir une pension alimentaire à l’époque un procès s’était tenu sur quelques jours à new york et françois henri pinault avait d’ailleurs admis avoir été mis au courant de la grossesse de linda evangelista avec qui il avait vécu une histoire de seulement quelques mois le capitaine d’industrie qui a reconnu avoir connu sa paternité en 2007 fini par trouver un accord sur le versement de la pension alimentaire au moment du procès la mère d’août réclamait la coquette somme de 46 mille dollars mais le montant final n’avait jamais été dévoilé [Musique] interrogé par el en 2011 françois henri pinault disait alors à chaque occasion possible je le fais participer à ma vie de famille aux états unis ou en france notamment avec sa soeur valentina née en septembre 2007 il est totalement intégrée à ma famille aujourd’hui par le biais d’un événement tragique il a prouvé que son fils est bien présent dans sa vie [Musique] .