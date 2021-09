Fofozone est un extrait de mon EP The Godfather sorti courant avril 2021. Sur ce titre je collabore avec mon collègue et frere Gyovanni, finaliste de The Voice Afrique francophone 2021.

The Godfather est disponible ici: https://li.sten.to/TheGodFather-FoLogozo

