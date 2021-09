[Vidéo] Florent Pagny viré de The Voice ? Ses révélations troublantes sur son avenir, et celui de Vianney

Florent Pagny viré de The Voice ? Ses révélations troublantes sur son avenir, et celui de Vianney, dans l’émission de TF1

[Musique] si florent pagny est un coach emblématique de l’émission c’est qu’ils étaient là dès le tout premier épisode il a fait à tf est s’accumule en ce concept porte de comptes a choisi qui écoute à la veille d’une personne chanter et décider de se retourner ou non ce même suffisamment l’avoir pendant cette saison il a donné de précieux conseils aux participants qu’ils aimeraient avoir une carrière proche de la sienne à l’issue de la saison en sept florent pagny a laissé sa place dépensier il a accepté de revenir pour la saison 10 en 2021 et aujourd’hui il est de nouveau présent pour ce concept all stars avec le retour de certains candidats qui aurait pu tout aussi bien gagner le programme comme il l’a confié à télé loisirs ce concept très vite totalement florent pagny all-stars propose des retrouvailles c’est plutôt agréable cette famille de voix sur le sent toutes les personnes qui participent non repart de passants traces hans il a un truc hors normes dans sa voix est dans la manière de l ‘ utiliser moi moi provoquer des choses que les candidats viennent donc s’affronter une nouvelle fois en espérant aller plus loin possible dans l’aventuré et ceux qui choisissent florent pagny ont de la chance car le chanteur pourrait ne pas revenir l’année prochaine mais pourquoi le chanteur qui semble tant s’amuser et prendre du plaisir ne reviendrait-il pas pour la prochaine saison l’eau dans le gaz entre lui et fn est elle à l’origine de ce possible départ pour télé loisirs il a accepté d’ en expliquer plus sur les réseaux qui pourraient l’éloigner du plateau de voix une mésentente entre lui et la chaîne y est pour rien il sera tout simplement en pleine promotion de son nouvel album à venir et pour défendre une tournée est prévue c’ est important pour florent pagny après de nombreux mois loin de son public de partir à la rencontre de ses fans la production est en train d’étudier la possibilité d’enregistrer les émissions dans mon break de la tournée qui a lieu entre le 16 décembre et le 22 janvier si on trouve un moyen je dirais oui mais cela oblige à changer gravement le planning c’est à l’étude mais rien est encore précisé d’autant qu’au milieu du frein vous avez noël et jour de l’an ce qui réduit les possibilités sur ne peut pas en vouloir à florent pagny de choisir son public plutôt que l’émission avec le confinement et toutes les restrictions les concerts ont disparu du français pendant des mois les chanteurs quotidiens n’ont pas pu défendre leur titre sur scène ce retour avec cet album est donc l’occasion pour florent pagny de redécouvrir son public si wendel le sort s’acharne pour la chaîne puisque cela va être également compliqué d’avoir vianney le chanteur fait son entrée dans la famille de vol en 2021 pour la dixième saison rapidement les tél .