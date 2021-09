[Vidéo] Florent Pagny dévoile enfin les raisons de sa rupture avec Vanessa Paradis

Florent Pagny a chargé aux journalistes du magazine Ciné Télé Revue pourquoi sa relation amoureuse avec son ex-compagne Vanessa Paradis avait pris fin. De mille neuf cent quatre-vingt-huit à mille neuf cent quatre-vingt-onze, le chanteur aimait éperdument la jeune chanteuse, dévoile enfin les raisons de sa rupture avec Vanessa Paradis…

Florent pagny avait chargé aux journalistes du magazine ciné-télé-revue pourquoi sa relation amoureuse avec son ex compagnie vanessa paradis avait pris fin de 1988 à 1991 le chanteur aime éperdument la jeune interprète de joe le taxi à l’époque cette dernière n’ que 16 ans jouant la carte de la transparence florent pagny a reconnu que leur rupture avait beaucoup appris à vanessa paradis et qu’il avait volontairement mis fin à leur histoire cette histoire d’amour il s’en souviendra toute sa vie c’était une belle expérience à vivre j’ai rencontré une jeune fille magnifique avec bien tout ce que ça télé implique-t-il en effet dans les colonnes de ciné revue et d’ajouter mais les trois ans qu’on a passé ensemble lui ont été très bénéfique après le succès de joe le taxi tout le monde se moquait d’elle et quand on a commencé à vivre notre histoire les choses ont largement changé et je l’ai vu devenir l’icône qu’on connaît poursuit-il ainsi cette relation ils sont dits fiers a ujourd’hui je ne regrette rien confie qu’il ainsi à nos confrères de ciné télé revue florent pagny fait la connaissance de la chanteuse lorsqu’elle fait ses premiers pas au cinéma en effet en 1988 elle tourne le film noce blanche ce n’est pourtant pas son premier film mais la jeune femme se sent mal à l’aise car pour son précédent film réalisé par jean claude brisseau elle a dû tourner de nombreuses scènes c’est donc auprès de florent pagny qu’elle trouve du soutien le chanteur n ‘avait d’ailleurs pas d’hésité à augmenter le ton avec le réalisateur mais à l’époque l’opinion publique se moquent de leur différence d’âge elle a 16 ans et lui 27 temps mais ce n’est pas pour cette raison qu’ ils se sont quittés c’est encore plus beau que tout en tout cas c’est le chanteur qui a mis fin à leur relation et il n’a aucun regret car à peine deux ans après leur rupture il est tombé sous le charme d’ assaut cénac amano cette dernière est devenue la femme de sa vie ensemble ils ont eu deux enfants inca né en 1996 puis à elle née en 1999 interviewé par nikos aliagas et le magazine gala florent pagny a livré quelques confidences sur sa vie de couple d’ordinaire très discret sur le sujet il a ainsi révélé que sa femme à sousse et nakama ne lui en voulait d’être aussi bavard mon problème c’est que je n’ai pas de secret je dis tout ma femme me dit d’ailleurs souvent que j’aurais dû la fermer avant de l’ouvrir ainsi expliqué florent pagny c’est ma meilleure conseillère elle ne me laisse rien passer à sousse et nakama nos vies à ses côtés d .