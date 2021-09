[Vidéo] Emmanuel Macron au concert des Vieilles Canailles : L’ami de Johnny Hallyday

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Si vous souhaitez plus de nouvelles, abonnez-vous à la chaîne !

CLIQUEZ ICI POUR INSCRIRE : https://goo.gl/aNWbA4

Emmanuel Macron au concert des Vieilles Canailles : L’ami de Johnny Hallyday

Nouveau week end pour emmanuel macron kiss est conclu en musique au lendemain de sa mobilisation remarquée et déclenchée pour la candidature de paris aux jeux olympiques de 2024 le chef de l’état s’est à l’accord hôtel arena de paris le 25 juin pour assister au second show des vieilles canailles dans la capitale un concert qui comme le premier diffusé le 24 juin en direct sur tf1 et rtl affichait complet si le de la république accompagné de son épouse brigitte macron se montrer discret noyé dans l’arène parisienne aux milliers de sièges c’était sans compter sur les multiples clins d’oeil des trois stars du rock français johnny hallyday eddy mitchell et jacques dutronc plusieurs journalistes présents à l’accord hôtel arena ont ainsi relaté sur twitter les remarques lâché par les uns et les autres sur scène l’ex journaliste d’i télé mickaël darmon a raconté comment johnny hallyday avait demandé au public de passionnés emmanuel macron l’appelant son ami sur scène une ferveur qui a bien eu lieu et qui a valu au rockeur de 74 ans de grands gestes du président en réponse de son côté jacques dutronc a tenu à saluer napoléon macron avec l’humour sarcastique qu’on lui connaît comme le rapport un journaliste de 20 minutes [Musique] où .