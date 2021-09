[Vidéo] Elie Semoun abîmé psychologiquement : « On devient fou »

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Si vous souhaitez plus de nouvelles, abonnez-vous à la chaîne !

CLIQUEZ ICI POUR INSCRIRE : https://goo.gl/aNWbA4

Elie Semoun abîmé psychologiquement : « On devient fou »

Sur scène comme à l’écran il a pour habitude de nous faire rire aux éclats [Musique] mais ces dernières semaines et lycées nous ne cessons de charger d’un projet radicalement différent [Musique] le 9 décembre 2020 le comédien a dévoilé un documentaire qu’il a coréalisé avec marjorie desjardins intitulé mon dieu dans lequel il dévoilera le parcours de son père paul atteint d’alzheimer en deuil depuis un peu plus d’un an il prend aujourd’hui la parole en cette journée mondiale de lutte contre cette maladie terrible qui ronge la mémoire elie semoun a longtemps hanté des nourrir mais en constatant que l’état de son papa paul s’aggravait au fil des mois l’humoriste a déchanté très souvent ils arrivaient à la maison il restait 15 tours se souvient-il dans les colonnes du journal le parisien il ouvrait la porte de ma chambre en pleine nuit il regardait si j’étais là ils ne posaient pas des questions sur s’habille psychologiquement on devient [Musique] je craquais jeu le ramenait à lyon chez ma soeur puis on lui a trouvé une résidence pour personnes âgées alors là ça a été horrible il a fallu le mettre dans un appartement de 40 m² le laissait alors qu’il ne fournissait pas ce qu’il faisait là plus.