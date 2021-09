[Vidéo] Edouard Philippe agacé par les critiques sur sa barbe: Je l’assume et j’ai pas besoin de m’en excuse

Edouard Philippe agacé par les critiques sur sa barbe : « Je l’assume et j’ai pas besoin de m’en excuser »

[Musique] invité dans sept à huit dimanche 12 septembre 2021 edward fils et un sujet sur lequel il a essuyé beaucoup de critiques par le passé sa barbe car lorsque l’actuel maire du havre est agréé matignon en mai 2010 est ce dernier affichait une barbe différente de celle que l’on connaît aujourd’hui un sujet redondant aux yeux du père de famille qui a souhaité une nouvelle fois mettre les choses au clair recherché audrey crespo-mara sur son état physique l’ancien ministre a listé les gros changements physiques depuis son arrivée à matignon des prix des cernes at il d’abord expliqué et de poursuivre au sujet de sa barbe devenu plus blanches ma barbe blanchie peut être sous l’effet du stress et sans doute de son impact sur mon métabolisme un changement de couleurs expliqué par sa maladie je vous confirme que je suis atteint d’une maladie qui s’appelle le vitiligo qui n’est ni ça douloureuse ni contagieuse mais qui est très visible j’ai une barbe qui a une drôle de couleur c’est à il a indiqué et conclure légèrement agacé c’est pas un sujet je le soumets j’ai pas besoin de mon excusé une maladie qui amuse sa fille mais alors les douars philippe ne prête pas toujours attention aux critiques faites sur son physique il a toujours une personne dans son entourage qui s’amuse de sa maladie sa fille qui a beaucoup à 11 ans vous dit que la personnalité historique à laquelle vous faites penser c’est quand fu panda lui a signalé la journaliste oui vous avez constaté qu’elle a beaucoup plus d’humour que son père at il a répondu non sans ironie plus à l’aise avec son image edouard philippe ne manque pas une occasion pour plaisanter sur sa maladie dans libération en juin dernier les stars du documentaire edouard mon pote de droite réalisé par son ami laurent si bien avait partagé son avis sur le film avec beaucoup d’humour à lapins ce qu’il me ressemble sur voit que je frenche air avait il expliqué .