Didier Raoult, le grand professeur phocéen restera encore douze mois au poste de patron de l’IHU de Marseille, le meilleur centre de recherche français sur les maladies infectieuses qu’il a fondé en 2011, retraite, Agnès Buzyn, l’infectiologue de renom s’exprime…

Le grand professeur didier raoul tu ne s’est pas ému de la convocation de personnalités politiques telles que l’ex ministre agnès buzyn devant la cour de justice de la république dans le cadre de l’enquête sur la gestion gouvernementale du coc vie de 19 interrogé par bfmtv le directeur de l’infecté paul de marseille a répondu qu’il n’était pas choqué qu’un ancien ministre soit appelé à répondre de ses actes devant la justice et qu’il ne considérait pas qu’il s’agisse d’une judiciarisation de la vie politique moi je suis un adepte de montesquieu je crois aux contre-pouvoirs a déclaré didier raoul ou selon le virologue il y à un environnement dans les ministères où il est facile de croire qu’on est omnipotent qu’ on a tous les pouvoirs il y à des courtisans qui vous tiennent la porte avance-t-il face à bruce toussaint le professeur raoul tu défends l’idée qu’il faut des contre-pouvoirs et que le principe de la responsabilité est essentielle je ne souhaite de malheurs à personne mais la r esponsabilité politique est une vraie responsabilité du professeur didier raoult a aussi fait savoir qu’il quitterait dans une ses fonctions de directeur de l’institut hospitalo universitaires panique il avait déjà indiqué que sa fonction avait commencé à être lourdes et qu’il avait le sentiment d’avoir réalisé ce qu’il devrait faire selon le monde l’assistance publique-hôpitaux de marseille mais aussi aix marseille université membre fondateur de l’institut hospitalo universitaires et membres de son conseil d’administration vont lancer dès septembre la procédure de recrutement pour remplacer didier raoul didier raoul tu n’es pas tendre avec françois crémieux le nouveau directeur des hôpitaux publics marseillais dont l’immeuble a été taguée lors d’une manifestation anti passe sanitaires et qui est favorable au départ de 10 dit raul quand il est arrivé il a viré mon collaborateur il ne veut pas me prolonger dans mes fonctions on a l’impression qu’il est venu faire le ménage je fais partie des objets dont il fait le ménage des parcelles notamment le professeur marseillais on ne change pas de directeur comme ça il faut aller chercher un nouveau directeur faire un appel d’offres tout ça prend un temps tout ça est programmé je comptais bien d’ailleurs arrêté mes fonctions de directeur maintenant mais nous n’avons pas pu le faire parce que mon conseil scientifique mon conseil d’administration m’a demandé de le reporter d’un compte tenu de l’épidémie de kovy ce qui je crois est est raisonnable explique -t-il didier raoult était revenu sur la vaccination emmanuel macron a dernièrement reconnu que le professeur didier raoult était un grand s .