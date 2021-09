[Vidéo] Didier Raoult : l’énorme mise au point du professeur sur son avenir

Didier Raoult : l’énorme mise au point du grand professeur marseillais sur son avenir, le patron de l’IHU de marseille brise la glace, le microbiologiste de 69 ans s’explique enfin…

Un an de plus à la tête de son institut l’institut hospitalo universitaires méditerranée infections c’est ce que souhaite le microbiologiste didier raoul qui a pris sa retraite fin août de son poste de professeur des universités praticien hospitalier dans un je pense que je quitterais les fonctions de directeur de l’infecté paul de marseille at il expliqué au micro de bfm tv ce vendredi 10 septembre une fonction qu’il exerce à titre bénévole at il précisé un soit le temps que soit lancé la procédure pour sa succession car si françois crémieux le nouveau directeur de l’assistance publique hôpitaux de marseille dont fait partie l institut hospitalo universitaire a fait partie de sa volonté de lancer le processus de recrutement de son successeur le microbiologiste âgé de 69 ans fait lui valoir qu’on ne change pas un directeur comme ça il faut faire un appel d’offres tout ça prend un temps est programmé je comptais bien arrêter mes fonctions de directeur maintenant mais nous n’avons pas pu le faire car mon conseil scientifique mon conseil d’administration m’a demandé de le reporter d’un an compte tenu de l’épidémie de covin recherchée par l’afp la porte parole de l’université aix marseille a indiqué que toutes les questions à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration de l’institut hospitalo universitaires qui se tiendra le 23 novembre ne sont pas encore arrêtés selon didier raoult l’udc le conseil d’administration ne peut pas lui dire de partir car il ya une présidente élue c’est la présidente qui nomme le directeur pas le conseil d’administration les statuts de l’institut hospitalo universitaires et savoir l’agence de presse que le directeur est nommé après avis du conseil d’administration par le président le didier raoult a accusé le nouveau directeur général des hôpitaux publics de marseille de vouloir se débarrasser de lui le praticien marseillais a fait ces reçus à la faveur d’une interview qu’il a accordé à laurence ferrari il a no tamment tiré à boulets rouges sur le nouveau qui serait assez proche de martin hirsch le directeur général de l’assistance publique des hôpitaux de paris le professeur avait violemment responsable ce dernier pour la gestion de paris face au refus affiché du nouveau directeur général de reconduire didier raoul à son poste alors qu’il sera admis à la retraite il estime qu’il est juste pour faire le ménage il arrive pour faire le ménage et je fais partie des objets dont ils voudraient se débarrasser d’une insistance réelle sur le professeur raoul j’aurais pu être recruté comme praticien hospitalier contre actuel pendant encore deux ans ça rapporterait plus de 2 millions d’euros par une à l’assistance publique du .