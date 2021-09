[Vidéo] Cyril Lignac en couple : le chef gêné après une question de Camille Cerf sur sa « fiancée »

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Si vous souhaitez plus de nouvelles, abonnez-vous à la chaîne !

CLIQUEZ ICI POUR INSCRIRE : https://goo.gl/aNWbA4

Cyril Lignac en couple : le chef gêné après une question de Camille Cerf sur sa « fiancée »

Le 13 septembre 2021 cyril lignac était aux commandes d’un numéro inédit de tous en cuisine sur m6 pour l’occasion le chef de 43 ans a reçu le couple emblématique de la dernière saison de l’amour est dans le pré jérôme et lucile qui vont prochainement accueillir leur premier enfant camille serre étaient également conviés elle l’a quelque peu mal à l’aise comme à son habitude si esti radieuse et souriante que miss france 2015 est apparu très vite elle a présenté son chien romeo téléspectateurs et à cyril lignac puis elle a expliqué que comme elle ne mangeait pas de viande elle al’air revisiter la blanquette de veau avec du poisson très vite le chef l’a questionné sur l’endroit où elle avait acheté une semaine et de préciser on veut tout savoir qu ‘amy ce soir pas vraiment du genre à éviter des questions sur sa vie privée la belle blonde de 26 ans ne s’est pas laissé démonter quand cyril lignac lui a lancé tu nous comme présenter ton chien mais moi je voudrais bien voir ton fiancé avec le donc urire camille s’est rappelé son fiancé pour qu’il la rejoigne devant la caméra un brin gêné le bo theo fleury a déclenché le juré du meilleur pâtissier si cyril lignac être tranquille par la suite il est trompé tu es bien curieux j ‘aimerais bien voir ta fiancée aussi et toi du coup el aouda fiancée a lancé camille serre mal à l’aise son interlocuteur arrêt tout en prenant soin d’éviter la question l’ancienne miss france l’a donc relancé sans succès tu sais que pour les téléspectateurs qui nous regardent tu as été la première invitée dans tous en cuisine pendant le confinement at il changé de sujet cyril lignac préfère rester discret sur sa vie privée s’il a confirmé il y a un an dans tous en cuisine qu’il n ‘était pas un coeur à prendre il n’a jamais présenté celle qui fait battre son coeur camille sert quant à elle ne se prive plus de poser avec son beau mannequin quand l’occasion se présente si et stifan avril qu’elle a officialisé leur relation [Musique] .