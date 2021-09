[Vidéo] Cyril Hanouna bientôt candidat à la Présidentielle ? Il a rencontré fin au suspense…

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Le 6 octobre prochain cyril hanouna sortira son livre ce que m’ont dit les français écrit avec christophe barbier il s’agit d’une analyse politique sur le quinquennat d’emmanuel macron comparé à celui de l’animateur lui-même à l’ antenne depuis qu’il a intégré dans ses émissions des faits de société brûlants une initiative qui cesse d’être mise en place tout naturellement à l’heure qu’il souhaitait davantage participer au dialogue démocratique et surtout faire participer [Musique] j’ai compris que les gens cherchaient un espace de liberté [Musique] et surtout il voulait se faire entendre à il déclaré lors d’un long entretien pour paris-match paru ce jeudi 30 septembre 2021 et cyril hanouna les a entendus invitant successivement des personnes d’horizons différents parfois désespérés à défendre leur cause tout a commencé avec les gilets jaunes en 2018 la première crise dont l’animateur s’est emparé ce n est suivi de nombreux débats sur toutes les affaires qui ont pu secouer le pays à la fois dans touche pas à mon poste que dans les soldes ton post sur ces huit ses prises de paroles représentent une bouffée d’air frais pour les téléspectateurs mais un problème pour les décideurs comme ils appellent les et autres personnalités politiques qui ne l’ont pas toujours pris au sérieux aujourd’hui, ils ne peuvent plus faire l’abstraction du phénomène hanouna qui près de 2 millions de français chaque soir devant leur écran résultat ça se bouscule sur son plateau [Musique] manuel valls est venu xavier bertrand sera mon invité prochainement j’ai un accord de principe avec valérie pécresse à il listé pour nos confrères il même anne hidalgo avait co qui devient fou tant ce nid pas le grand amour aurait accepté de le rencontrer pour un café sans oublier l’actuel président emmanuel macron auprès de qui le contactent et régulier quand il m’envoie un sms il me demande comment je sens la situation il est très à l’écouté me laisse parler cyril amina alors candidat à la présidentielle rassemblez oui mais président est en revanche pas question ce nest pas ma place candidat à la présidence si est il pire métier du monde je suis heureux de faire mes émissions et d’écrire ce livre [Musique] je préfère mon rôle de médiateur et continue à faire mes tournois de padel à il a répondu à la question que tout le monde se pose depuis plusieurs mois avant de retourner à ses tournois cyril hanouna quand même du pain sur la planche notamment avec le lanceme .