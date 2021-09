[Vidéo] Clotilde Courau : « Je garde les pieds sur terre p@r respect pour mes origines »

-Merci d’avoir regardé la vidéo

Clotilde courau fait déjà 30 ans de métier à 52 ans l’actrice française cultive son art avec la même passion la même abnégation le même sens de l’eufor une âme pure elle a monté les marches du 64e festival international du film de cannes avec deux longs métrages au compteur benedetta avec virginie efira réalisé par paul verhoeven un maître du genre et les héroïnes de maxime roj danse est le premier film originaire de levallois perret et princesse de savoie de venise et de piémont tout à la fois clotilde courau 52 ans n’ appartient pas à un monde mais à des mondes cela correspond à ma personnalité avec sa singularité d’expériences de vie est d’origine nous explique la comédienne du côté maternel un arrière-grand-père haïtiens venus soutenir la france en 1914 marié à une béarnaise une grand mère épouse d’un conte de normandie dans la mayenne du côté paternel un arrière-grand-père ingénieurs constructeurs de trains sur la cordillère des andes consulat santa fe avant de revenir en france un passeport argentin en poche et d’épouser sa femme dans l’est de la france sans parler de mon propre parcours zhai vécu au bénin jusqu’à l’âge de 7 ans ma mère travaillait sur une thèse concernant l’attribution du nom dans la religion vaudou tandis que mon père installait des universités dans l’ancien dahomey il avait 18 et 22 en 1971 nous rappelons l’interprète de la part de bertrand tavernier son désir de devenir comédienne vient aussi de là incarner des personnages a été un moyen pour moi de sortir de cette difficulté à trouver ma propre place avec le temps zhai fait de ce mélange une richesse la possibilité de passer de paul verhoeven avec son intelligence sa maîtrise à ce jeune réalisateur maxime roj ndlr filmé caméra à l’épaule dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle je me suis toujours balader d’un monde à un autre analyser clotilde courau sa place il lui a fallu du temps pour la trouver je n’étais ni actrice de films d’auteur ni de films populaires je voulais à ut revendiquer on ne savait pas où me mettre point [Musique] .