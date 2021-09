[Vidéo] Charlène de Monaco, se bat sans faille malgré sa maladie, le Prince Albert II très fier de sa femme

Charlène de Monaco se bat pour une affaire qui lui tient à coeur, son époux le Prince Albert II très fier de sa femme

Source : https://koi99france.blogspot.com/2021/09/charlene-de-monaco-se-bat-sans-faille.html

Bonjour à tous bienvenue sur un nouveau rendez vous donc à la france lebrun bertheux ne peut qu’être fier de savoir alain daumont ap de toute évidence la première dame du rocher est très investi dans la protection de la biodiversité manquée ses problèmes de santé pour rappel la femme du prince albert tu souffres d’une contamination aux arènes qui la pression dans son pays d’origine l’afrique du sud charline monaco dont nous vous reprenez pour la fin du mois d’octobre est très engagé dans la lutte contre la protection des rhinocéros et s’est rendu dans son pays natal pour soutenir cette cause qui lui tient car quelques jours plus tôt la mère de jacques et qu’après la déplorer ces problèmes de santé qui l’ont des cartes et de sa famille je devais me rendre en afrique du sud pour une dizaine de jours finalement j’ai souffert dans les oreilles j’avais du mal à équilibrer la pression atmosphérique le médecin monte annoncé que je souffrais jeunes en formation de la gorge et des sinu s à elle confiée au micro d’une radio sud africaine lors de son discours secteur du centre afrika radieux l’arrêt de la cour n’a pas fourni davantage de détails le médecin ayant strictement interdit de prendre l’avion une choisi est sûre la séparation prolongée difficile habitudes pour la petite famille challen albert jacky cabrel a reviens du challenge on a pu le voir à sarafand donc robert n’hésitez pas à mettre en jambes de s’abonner à la chaîne à très bientôt [Musique] 1 bon.