[Vidéo] Charlene de Monaco : Sa fille Gabriella se retrouve en fauteuil roulant ! (Photos)

Charlene de Monaco : Sa fille Gabriella se retrouve en fauteuil roulant ! (Photos)

[Musique] c’est le drame au rocher charlene de monaco est toujours malade est bloqué en afrique du sud et sa fille gabriel a fait une apparition en fauteuil roulant que lui est il arrivé l’équipe objets cobp révèle tout charlene de monaco princesse du rocher épouse prince albert d’eux est toujours dans un état de santé préoccupant en mai dernier la belle princesse monégasque se rend en Afrique du sud pour une scène de jours une fois sur place elle se retrouve gravement atteinte par une infection au relais cette maladie foudroyante l’empêchent de prendre l’avion au risque d’empirer son état de santé elle se retrouve donc contrainte de rester dans son pays natal pour se faire soigner des mois plus tard elle passe enfin sur le billard cette opération sous anesthésie après lourdes il faudra trois mois de convalescence à 100 m de monaco pour s’en remettre pendant tout ce temps elle ne pourra pas rentrer chez elle en plus de sa souffrance physique charlene de monaco se retrouve également en souffra nce affectif [Musique] elle vit très mal la séparation d’avec son mari mais surtout ses enfants jacques et gabriela heureusement le prince albert ii a fini par rendre visite à sa femme charlene de monaco accompagnée de leurs bambins cela fut l’occasion pour la princesse de souffler un peu et de profiter de leur présence elle avait d’ailleurs partagé de nombreux clichés sur sa page instagram où on voit la petite famille tout sourire malgré ces réunions rapides en famille et les nombreux clichés les rumeurs concernant le couple princier non pas pour autant arrêté de circuler les rumeurs d’une séparation potentielle de sarlande de monaco et son mari albert ii circulent depuis des années senden celles ci n’ont fait qu’augmenter au cours de cette année lorsque charlene de monaco s’est retrouvée contrainte de rester en afrique du sud les curieuses y ont vu un signe la princesse du rocher ce serait l’exilé volontairement afin d’échapper à son mari point d’interrogation albert ii a mis du temps à rejoindre sa femme la raison en était qu’il se devait de s’occuper de sa principauté de plus la situation sanitaire du cobi 19 étaient plutôt désastreuse ce qui empêche est ouvert internationale d’avoir lieu même pour un chef d’état enfin n’oublions la rumeur selon laquelle garonne wittstock le frère de sart laine de monaco aurait rejoint sa soeur en afrique du sud et envisagerait de refaire sa vie avec elle dans leur pays d’origine face à la pression albert ii s’est senti obligé de répondre aux rumeurs il s’est confié dans les pages du magazine people elle n’a pas décidé de s’exiler il s’agit purement d’un problème médical qu’il a fallu soigner elle n’est pas parti parce qu’elle est est en colère contre moi ou contre quelques autres elle se rendait en afrique du sud pour évaluer le travail de sa fondation là-bas et prendr .