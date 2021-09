[Vidéo] Charlène de Monaco : fils époux le prince Albert II lance une brillante carte pour la faire rentrer

le prince Albert II joue sa carte pour retourner Charlène de Monaco au rocher

Source : https://koi99france.blogspot.com/2021/09/charlene-de-monaco-son-epoux-le-prince.html

Bonsoir à tous bienvenue sur un nouveau rendez vous donc en france jamais de monaco reviendra-t-elle en jour au palais voilà la question que tout le monde se passe cela fait maintenant plus de six mois charlie drones acura foulée le rocher son mari le prince albert tu commence à 100 passionnés pour tenter de ramener au palais le frère de caroline et stéphanie lui a accordé une petite favard très attendu par la princesse en guise de mise à jour la princesse a fait un voyage en afrique du sud en mars dernier pour se rendre aux obsèques du roi des lourds depuis et la route une sur place à cause d’une infection aux arènes une absence prolongée qui commence à faire jaser à monaco de nombreuses personnes sont précieuses à des que cette excuse évidente elle estime que la mère de jacques et cadrer la tente tout simplement de mettre la présence au mari avant ce retour [Musique] selon des sources inconnues la jolie blonde de 43 ans se sont exclus au sein de la principauté il faut dire qu’avec l’essor du souverain les relations n’ont pas toujours été au beau fixe caroline par exemple a du mal à digérer le fait de lui avoir cédé le pouvoir depuis elle même l’existence pendant à sa belle star comme l’indiquent monaco-matin dernièrement charlène demande plus de responsabilités en tant que première dame raison pour laquelle le souverain a décidé de faire un pas vers sa femme l ‘a délégué comme nouvelle vice-présidente de la croix rouge monégasque la nouvelle a été rapportée il y a quelques jours avant l’ex nageuse 7 et philippe narmino qui horripile oppose depuis 2014 elle a donc été avancé en raison d’une condamnation pour trafic d influence le papa d’alexandre kas tente visiblement de tout faire pour que sa bien aimée rentrera au palais pour le moment aucune da .