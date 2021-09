[Vidéo] « C’est un peu compliqué » : Albert II très cash sur l’absence de Charlène de Monaco

« C’est un peu compliqué » : Albert II très cash sur l’absence de Charlène de Monaco

Les jours se suivent et se ressemblent pour le prince albert ii voilà près de cinq mois que le souverain monégasque se réveille chaque matin sans son épouse la princesse charlene cette dernière se trouve en effet en afrique du sud où elle sept au départ endian mars dernier afin d’assister aux funérailles du roi des zoulous mais elle a été contrainte de prolonger son séjour après avoir été victime d’une infection de l’asp world en raison des multiples opérations qui en ont découlé elle est pour le moment dans l’incapacité de prendre l’avion le prince albert ii avait pourtant retrouvé le sourire lorsqu’il avait appris que son épouse allait peut-être faire son retour avant la fin du mois d’octobre date avancée par ses soins mais alors que son état semblait s’améliorer la princesse a été victime d’un malaise qui l’a contrainte à être de nouveau hospitalisé si elle est heureusement sortie d’affaires elle ne pourra en revanche pas d’avancer son retour à monaco comme elle l’avait envisagé une situation difficile à vivre pour le têt pas de jacques et gabriela qui n’a pas caché sa peine dans les colonnes du magazine people albert ii s’en sorte difficilement sans charléne le prince albert ii ne nie pas le monde lui paraît vide sans celle qu ‘il a épousée le 1er juillet 2011 j’ai hâte que ça relève soit de retour car elle fait partie de ma vie de nos vies et de celle de monaco at il reconnu auprès du magazine américain mais si l’ancienne nageuse olympique lui manque tant c’est tout si car le suggérer seule l’éducation de leurs deux enfants jack et gabriela lui qui avait l’habitude de se reposer sur son épouse découvre avec difficulté la complexité de la tâche j’ai également hâte qu’elle m’ aide avec les enfants et bien d’autres choses comme cela a toujours été le cas car c’est le travail d’équipé par l’un des membres de l’équipe n’est pas présent c’est un peu compliqué en effet reconnu prince albert ii qui a dû seule ses enfants pour la rentrée des classes esp érons que comme cela a toujours été le cas auparavant charlene de monaco sera présente pour la prochaine .